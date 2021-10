Sérgio Oliveira futebolista do ano do FC Porto, Amaro Antunes atleta do ano

O futebolista Sérgio Oliveira foi designado futebolista do ano do FC Porto, enquanto o ciclista Amaro Antunes foi o escolhido para atleta do ano, segundo a lista dos vencedores dos Dragões de Ouro de 2021, revelada esta quarta-feira.

Os galardões serão entregues aos vencedores no próximo dia 21 de outubro, mas, ainda devido ao contexto da pandemia, não haverá a habitual gala.

Lista de vencedores:

Dirigente do Ano: Fernando Gomes

Atleta do Ano: Amaro Antunes

Atleta Jovem do Ano: Umaro Candé

Atleta Amador do Ano: Joana Resende

Atleta de Alta Competição do Ano: Rui Silva

Atleta Revelação do Ano: Francisco Conceição

Futebolista do Ano: Sérgio Oliveira

Treinador do Ano: Moncho López

Quadro do Ano: Tiago Gouveia.

Carreira: António Sousa

Recordação do Ano: Reinaldo Teles

Sócio do Ano: João Barbosa Carvalho

Parceiro do Ano: Internationales Bankhaus Bodensee AG -- IBB AG

Casa do Ano: Casa do FC Porto de Seia