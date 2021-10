Na Ericeira, está a decorrer uma etapa de qualificação para o principal Circuito Mundial de Surf. Uma das figuras é o medalha de prata nos Jogos Olímpicos pelo Japão.

Kanoa Igarashi é um dos surfistas com mais talento e mais requisitado pelos fãs em todas as etapas do Circuito Mundial de Surf.

A simpatia é uma das caracteristicas do surfista americano, que vive na Ericeira e representou o Japão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde conquistou uma medalha de prata.

Um mês depois do feito, voltou a Portugal para festejar o 24.º aniversário e mostrar a medalha aos amigos.

Kanoa vive na Ericeira, considerada a primeira reserva natural de surf na europa e uma das mais conceituadas em todo mundo. Terminou o ano no oitavo lugar do ranking mundial de surf e vai passar uma grande parte do inverno nas praias de Portugal.