Luis Suárez afirma ter recomendado Darwin Núñez ao Barcelona

Depois de, quarta-feira, ter estado, no Jogo Aberto, da SIC Notícias, Edgardo Lasalvia para falar sobre Darwin Nunez, jogador que agencia, mostramos-lhe agora as declarações de Luis Suarez, que afirma ter recomendado o uruguaio Darwin Núñez, atual jogador do Benfica, ao Barcelona, antes de o avançado rumar à Luz.

"O Darwin, quando ele estava no Almería, eu disse ao Barcelona. Tenho quinze anos de experiência, alguma coisa percebo de avançados. Eu disse: 'vão buscar este jogador, ele é muito bom, estejam atentos, ele tem características muito interessantes'. Responderam que não, que ele jogava no Almería, que era muito jovem. E eu percebo, mas em vez de agora pagarem 80, 90 ou 100 milhões de euros, teriam pago, na altura, 15 ou 20 milhões de euros, e tinham-no como suplente em alternativa ao Luis Suárez ou ao avançado da altura. Era um jogador para ir trabalhando.", diz o astro do Atlético de Madrid.

