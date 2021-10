Mundial 2022: Nélson Semedo chamado para reforçar seleção nacional

O jogador Francisco Trincão testou positivo à covid-19, depois de ter perdido o Euro sub-21. O jogador foi chamado à seleção nacional, mas já foi dispensado, tal como Raphael Guerreiro, que se lesionou.

Todos os dias tem havido necessidade de convocar novos jogadores. Nélson Semedo foi o último a ser chamado, mas só irá treinar na véspera do jogo contra o Qatar.

Francisco Trincão foi chamado a meio da semana, mas testou positivo à covid-19. Raphael Guerreiro abandonou a seleção depois de uma lesão.

João Mário também regressou à seleção nacional.

Diogo Jota ainda não treinou com o grupo, pois tem estado a recuperar com fisioterapeutas e deverá ficar de fora no jogo com o Qatar.

A seleção portuguesa defronta o Qatar no sábado às 20:15, em encontro particular e três dias depois enfrenta o Luxemburgo.

