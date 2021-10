SAD do Marítimo absolvida de fraude contra a Segurança Social

O presidente e outros quatro dirigentes da SAD do Marítimo foram absolvidos dos crimes de fraude fiscal e fraude contra a Segurança Social no julgamento que decorreu no Funchal.

Embora se tenha provado o esquema para ocultar rendimentos e a existência de faturas fictícias, a juíza que presidiu ao coletivo não encontrou ilícitos relevantes para condenar os arguidos.

O caso remonta aos anos entre 2001 e 2005, período em que os direitos de imagem dos jogadores e técnicos eram detidos por uma empresa do Reino Unido e pagos através de outra empresa com sede no offshore das Ilhas Virgens.

O tribunal não tem dúvidas que este esquema existiu, mas entende que quem lesou o Estado não foi o clube, mas os jogadores e os técnicos que ocultaram os rendimentos.