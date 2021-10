Mundial 2022: Egito, de Carlos Queiroz, vence Líbia e isola-se no grupo F de qualificação

O Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, venceu, esta sexta-feira, em casa, a Líbia pela margem mínima (1-0), num encontro do grupo F africano de apuramento para o Mundial de futebol Qatar 2022.

Depois de uma primeira parte sem golos, o tento vitorioso foi apontado pelo avançado Omar Marmoush, que atua nos alemães do Estugarda, quando estavam cumpridos 49 minutos, no Estádio Borg El Arab.

Com esta vitória, os egípcios assumiram o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, ultrapassando precisamente o adversário desta sexta-feira, que ocupa o segundo posto, com menos um, enquanto a seleção angolana, do português Pedro Gonçalves, ascendeu à terceira posição, com três pontos, após bater o Gabão, quarto classificado, com um ponto, por 3-1.

