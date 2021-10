Mundial 2022: Fernando Santos vai estrear jogadores frente ao Qatar

Diogo Jota ainda não está recuperado e vai falhar o jogo particular de Portugal com o Qatar. Na antevisão do encontro deste sábado, Fernando Santos revelou que vai fazer estreias.

A equipa das quinas enfrenta a seleção anfitriã do Campeonato do Mundo de 2022, antes do duelo com o Luxemburgo, agendado para terça-feira, referente ao Grupo A da qualificação europeia para o torneio que se realizará no inverno.