Um incêndio deflagrou esta sexta-feira junto ao relvado do Estádio Nacional de Andorra, um dia antes da seleção da casa defrontar a Inglaterra, num jogo de qualificação para o Mundial 2022.

O momento foi filmado em direto por repórteres da Sky News que se encontravam no local.

A Sky Sports avança que o fogo já foi dominado, mas que ainda estão por apurar as consequências que o incidente terá no jogo deste sábado, já que pelo menos uma estrutura de metal sofreu danos.

“Acreditamos que aquela era a área onde seria colocado o ecrã do videoárbitro. (…) O mais importante é que ninguém ficou ferido. Ninguém dentro do estádio se magoou nem nos edifícios residenciais ao redor”, informou o jornalista britânico.

Simon Peach - PA Images

Nick Potts - PA Images

Os jogadores da seleção inglesa tinham estado a treinar no recinto poucas horas antes.

A Inglaterra ocupa o primeiro lugar do grupo I de apuramento para o Campeonato do Mundo, com 16 pontos; Andorra é última colocada, com apenas três pontos.