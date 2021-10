Nuno Mendes candidato ao Troféu Kopa da France Football

O lateral-esquerdo Nuno Mendes, que no último defeso trocou o Sporting pelo Paris Saint-Germain, é um dos 10 candidatos a Troféu Kopa, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano com menos de 21 anos.

Nuno Mendes, de 19 anos, foi um dos elementos chave no título conquistado pelos leões em 2020/21, cumprindo 29 jogos no campeonato, todos como titular, nos quais marcou um golo, logo à terceira jornada, no reduto do Portimonense (2-0).

No último dia do fecho do mercado de verão, em 31 de agosto, Nuno Mendes - que se estreou como internacional AA em 24 de março, num triunfo por 1-0 sobre o Azerbaijão, em Turim - rumou ao Paris Saint-Germain.

Os gauleses pagaram sete milhões de euros como taxa de empréstimo por ano - período em que cederam ao Sporting o internacional espanhol Pablo Sarabia - e ficaram com uma opção de compra no final da época 2021/22 por 40 milhões de euros.

Na equipa gaulesa, Nuno Mendes, companheiro de equipa de Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, já cumpriu seis jogos, quatro na Ligue 1 e dois na Liga dos Campeões, tendo sido titular no recente triunfo face ao Manchester City (2-0).

O lateral-esquerdo internacional luso concorre ao prémio com Jude Bellingham e Giovanni Reina (Borussia Dortmund), Jérémy Doku (Rennes), Ryan Gravenberch (Ajax), Mason Greenwood (Manchester United), Jamal Musiala (Bayern Munique), Pedri (FC Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Nas duas primeiras edições, Mbappé foi o vencedor em 2018 e o central holandês Matthijs de Ligt em 2019, com o português João Félix em terceiro.

Em 2020, o France Football decidiu não atribuir os seus prémios anuais devido à pandemia da covid-19.

