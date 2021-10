Um ano depois, os sócios do Benfica voltaram a ir às urnas para escolher o novo presidente do clube.

As urnas já fecharam, mas ainda não é conhecido o vencedor. As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via online.

Esta é já a eleição com mais votantes na história do Benfica.

