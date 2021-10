Bottas vence na Turquia e Verstappen é novo líder do Mundial de Fórmulla 1

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Turquia de Fórmula 1, 16.ª prova da temporada, enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull), segundo, recuperou a liderança do Mundial.

Bottas, que partiu da 'pole position', deixou Verstappen a 14,584 segundos, com o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) em terceiro, a 33,471 do finlandês.

Com estes resultados, Verstappen voltou a recuperar a liderança do campeonato, somando 262,5 pontos, contra os 256,5 do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que partiu do 11.º posto da grelha e acabou no quinto lugar.