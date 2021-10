AS Roma

Nuno Campos vai suceder a Daniel Ramos no comando técnico da equipa do Santa Clara. A nova direção da SAD açoriana chegou a acordo com o ex-adjunto de Paulo Fonseca.

O “Mercado Aberto” sabe que existe um pré-acordo para um contrato de, para já, meio ano - até ao final da época - mas existirão negociações para tentar alargar o vínculo contratual.

Nuno Campos é esperado este domingo nos Açores e deverá ser apresentado ainda esta segunda-feira.