Diogo Jota ainda não recuperou e ficará fora do jogo entre Portugal e Luxemburgo para terça-feira no Algarve. A seleção nacional precisa de vencer para continuar no lugar de acesso direto ao Campeonato Mundial no Qatar.

Será a primeira de três finais para gaantir uma qualificação direta para o Mundial 2022. Se o Luxemburgo perder com Portugal, ficará automaticamente fora do Qatar.

Diogo Jota, o melhor marcador de Portugal nesta qualificação não recuperou da lesão muscular.

