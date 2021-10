"Surf para Todos": desporto de inclusão e igualdade social

Para mostrar que o surf pode ser para todos, o Onda Pura Surf Center, em Matosinhos, desenhou dois dias dedicados ao mar.

A ideia foi desafiar as ondas. Contou com 50 jovens em situação de risco e também com crianças carenciadas ou com necessidades especiais.

O Rafael pratica surf há quatro anos e o Cláudio já não consegue viver sem as ondas. Marcelo Martins, coordenador do projeto, confirma a amizade e relação entre alunos e o mar, numa experiência que terminou com a distribuição de prémios a todos os participantes.