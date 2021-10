Mundial 2022: Portugal-Luxemburgo com lotação esgotada no Estádio Algarve

O jogo desta terça-feira entre Portugal e Luxemburgo, de qualificação para o Mundial 2022, vai ter lotação esgotada no Estádio Algarve, com 18.500 adeptos presentes nas bancadas, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal e Luxemburgo jogam a partir das 19:45, no Estádio Algarve, no antepenúltimo encontro da seleção lusa no Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será dirigido pelo francês Benoît Bastien.

Com o triunfo da Sérvia diante dos luxemburgueses (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.

O Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro colocado, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).

