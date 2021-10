A chegada aos quartos de final da Liga dos Campeões e os 74 milhões de euros conseguidos em transferências de jogadores na época passada fizeram com que o FC Porto apresentasse resultados muito positivos. Mesmo em ano de pandemia, a SAD portista encaixou 33,4 milhões de euros, que garantem que não vão servir para embarcar em loucuras no futuro próximo.

"Não há nenhuma folga relativamente ao futuro. Há sim na inscrição de jogadores na UEFA, há sim no equilíbrio entre compras e vendas. Há algumas regras que ficam mais flexíveis, que facilitam a gestão, mas folga em termos económico-financeiros nem pensar, não existe", afirmou Fernando Gomes, administrador da SAD azul e branca.

A apresentação do relatório e contas portista serviu ainda para Pinto da Costa esclarecer o caso Evanilson e negar qualquer esquema nos negócios com o Tombense.

“Foi com o Tombense que o FC Porto negociou num contrato claríssimo que eu tenho aqui, em que se frisa que o jogador embora estando no Fluminense já tinha rescindido o empréstimo para poder vir para o FC Porto. Portanto nada há de estranho”.

Pinto da Costa afirmou que Fábio Vieira e Diogo Costa vão renovar. Sobre as saídas de jogadores a custo zero mostrou-se despreocupado e usou o rival como exemplo do que não quer que se passe no Dragão.

“O Benfica para não chegar ao fim com custo zero e não dizerem que saiu, renovou o contrato com o Samaris e depois quando o contrato acabou não o quis e ainda teve de lhe pagar.”

Pinto da Costa deixou ainda a garantia de que no FC Porto não há renovações com nenhum jogador que custe mais de seis milhões de euros.