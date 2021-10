Detido o suspeito do assassínio da atleta queniana Agnes Tirop

A polícia do Quénia prendeu esta quinta-feira o principal suspeito do assassinato da atleta Agnes Tirop, o seu marido, que estava em fuga e foi detido em Mombaça.

"Quanto mais cedo fizermos com que ele revele as circunstâncias que levaram ao assassinado da jovem, melhor para todos nós", disse George Kinote, diretor das investigações criminais no país africano.