Otávio não recebeu prémio de assinatura quando renovou com o FC Porto, diz agente

O agente de Otávio garante que o jogador não recebeu nenhum prémio de assinatura quando renovou com o Futebol Clube do Porto, o que contraria o relatório e contas da SAD apresentado na terça-feira.

O relatório e contas da SAD do FC Porto refere que Otávio recebeu 15 milhões de euros de prémio de assinatura quando renovou contrato em março, valor que surpreende até o agente do jogador.

Contactado pela SIC, Israel Oliveira diz que o médio não recebeu qualquer prémio de assinatura.

Israel Oliveira garante que Otávio está feliz nos dragões e que prova disso é ter dito "não" a outros convites.

"Houve muitas propostas, com valores muito alto, com prémios de assinatura e tudo, e ele quis renovar com o Porto, não quis sair a custo zero como muitos outros jogadores", acrescenta.