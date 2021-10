Ricardo Horta renova até 2026 pelo Sporting de Braga

O Sporting de Braga renovou com Ricardo Horta até 2026, uma extensão por mais duas temporadas do vínculo que une as partes, revelou esta quinta-feira o clube minhoto, sexto classificado da I Liga de futebol.

Apesar da prolongação do contrato por mais duas épocas (o anterior vigorava até 2024), a cláusula de rescisão do jogador mantém-se nos 30 milhões de euros, notou o clube liderado por António Salvador.

A cumprir a sexta temporada consecutiva no Sporting de Braga, Ricardo Horta, de 27 anos, é o capitão da equipa e já leva 242 jogos oficiais pelos minhotos, sendo já um dos melhores marcadores da história do clube, com 75 golos.

No início de agosto, o Sporting de Braga revelou que Ricardo Horta recusou uma proposta dos norte-americanos do Atlanta United de 15 milhões de euros, tendo então proposto ao jogador a renovação do contrato, agora consumada.

