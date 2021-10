Capitão da seleção de futsal homenageado em Gondomar

Ricardinho anuncia dentro de duas semanas a decisão que vai tomar sobre a participação no Campeonato do Europa, que se realiza em janeiro na Holanda. O capitão da seleção portuguesa de futsal foi homenageado na terra natal, em Gondomar, e ofereceu a medalha de campeão do mundo ao pai.

Ricardinho levantou a taça de campeão do mundo há duas semanas na Lituânia, depois de ter recuperado de uma lesão grave sofrida em março.

Gondomar entregou-lhe, com orgulho e gratidão, a medalha municipal de honra a um dos mais conhecidos filhos da terra, que também levou para casa o número 10 em filigrana.

Para mais tarde, fica a decisão final sobre o próximo campeonato da europa, que é já em janeiro.

Veja também: