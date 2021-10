O Benfica, da I Liga, venceu este sábado o Trofense, da II Liga, por 2-1, no prolongamento, depois do 1-1 no tempo regulamentar, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e segue em frente na competição.

O treinador-adjunto do Trofense salienta a postura ambiciosa da equipa apesar da derrota.

Jorge Jesus admite que o esforço suplementar para os jogadores, com o prolongamento, não estava nas previsões, a poucos dias do jogo frente ao Bayern Munique.