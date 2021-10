Judoca Bárbara Timo conquista medalha de ouro no Grand Slam da Paris

A judoca portuguesa Bárbara Timo conquistou este sábado a medalha de ouro no primeiro dia do Grand Slam de Paris na sua estreia na categoria -63 kg em provas do circuito mundial.

Bárbara Timo, de 30 anos, bateu na final a britânica Lucy Renshall, 14.ª do ranking mundial, com um 'wazari' aos 24 segundos do 'golden score', depois de um combate muito equilibrado que chegou fim dos quatro minutos regulamentares sem pontuações.

Antes, a judoca portuguesa eliminou a israelita Inbal Shemesh, 51.ª do ranking, por 'ippon', em menos de 30 segundos, na primeira ronda, Gankhaich Bold 22.ª da hierarquia, na segunda, depois da mongol ter sido penalizada com o terceiro 'shido' a menos de 30 segundos do final.

Nos quartos de final, Timo derrotou a espanhola Cristina Cabana Perez, 23.ª do 'ranking', por 'ippon', num combate que durou um minuto e 20 segundos, e na luta pelo acesso à final, impôs-se a Angelika Szymanska, vice-campeã europeia de sub-23, após três minutos de 'golden score', por acumulação de 'shidos' da polaca.

A judoca, nascida no Brasil e que representou Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, voltou este ano a competir na categoria -63kg, na qual já tinha estado até aos 21 anos, depois de ter conquistado vários títulos nos -70kg, entre os quais o de vice-campeã mundial e o bronze nos campeonatos europeus.