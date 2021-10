O Sporting, da I Liga, venceu esta sexta-feira o Belenenses, do Campeonato de Portugal, por 4-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, garantindo o apuramento para a próxima fase da competição.

Após o jogo, o treinador do Sporting confessou que o golo no início do encontro foi importante para a equipa. Rúben Amorim, que também foi jogador do Belenenses, comentou ainda o regresso dos jogos grandes ao estádio do Restelo.