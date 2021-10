O FC Porto, da I Liga, venceu esta sexta-feira o Sintrense, do Campeonato de Portugal, por 5-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e segue em frente na competição.

Satisfeito com a goleada, Sérgio Conceição destaca a seriedade da equipa, mas admite que hoje em dia não há jogos fáceis. No final do jogo, o técnico do Sintrense falou numa vitória justa para o FC Porto.