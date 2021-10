Vila Velha de Rodão recebe este fim de semana a final do campeonato do mundo de motonáutica com 18 pilotos de 12 nacionalidades em corrida.

Com condições naturais propícias à realização deste tipo de desporto náutico, a organização voltou a apostar em Vila Velha de Rodão e a autarquia agradece.

A última prova do mundial de motonáutica em fórmula 2 realiza-se este domingo.