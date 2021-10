Mourinho nega rumores sobre ida para o Newcastle

José Mourinho nega que pode estar a caminho do Newcastle. Depois de ter sido concretizada a compra do clube por um fundo detido pela família real saudita, na semana passada, fala-se na substituição do atual treinador.

“Do Newcastle não tenho nada a dizer. Não tenho absolutamente nada a dizer. A única coisa que posso dizer é que em tantos, tantos anos que trabalhei com uma das mais importantes pessoas da história do Newcastle, que é o Sr. Robson, sempre tive aquela ligação emocional com aquela cidade, com aquela gente que conheço bem e nada mais”, disse o treinador na conferência de imprensa.

Mourinho destacou que está “muito feliz” no Roma e que está focado “a 100% no projeto”.