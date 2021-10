Bancada de adeptos colapsou após vitória do Vitesse, na Holanda

Na Holanda, o jogo disputado entre o Vitesse e a equipa Nijmegen ficou marcada por um incidente numa das bancadas. A estrutura do estádio holandês Goffert colapsou no domingo, após a vitória do Vitesse (1-0).

No final do jogo da primeira liga holandesa, os adeptos festejavam na parte da frente da estrutura, que acabou por ceder.

Apesar de ninguém ter ficado ferido, a Federação Holandesa de Futebol já anunciou que vai instaurar um inquérito para averiguar a origem do colapso.

O estádio Goffert tem capacidade para 12.500 espetadores e foi construído em 1999.