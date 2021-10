Conceição espera jogo difícil mas acredita na vitória contra o AC Milan

Na Liga dos Campeões, o FC Porto recebe, esta terça-feira, o AC Milan no Estádio do Dragão e Sérgio Conceição espera um jogo difícil frente aos italianos. Contudo, acredita na vitória e diz que o mais importante é a equipa não perder a identidade.

Na preparação para o encontro contra os italianos, Sérgio Conceição tem uma exigência.

"Cada um ser fiel àquilo que é a identidade da equipa, não a podemos perder nunca. Podemos até perder o jogo, mas perder a identidade nunca", pede o treinador dos dragões.

O pensamento é partilhado com os jogadores da equipa portista.

"Contra esta equipa, podemos perder facilmente. Não podemos é perder a identidade de jogo do Porto. Acho que não fizemos um grande jogo contra o Liverpool, não é aquilo que define o Porto, e daí os resultados", aponta Uribe.

Segue-se agora o AC Milan, que está no último lugar do grupo e sem pontos.

Esta jornada é decisiva para as duas equipas nas contas para o apuramento aos oitavos de final da competição.

"Sabemos que temos equipa, equipa técnica e plantel para dar muito mais, e estamos mentalizados para isso", refere Uribe.

"Nada vai ficar decidido, mas aquilo que nós queremos, perante um adversário que toda a gente conhece e um dos mais titulados do mundo, é fazer uma boa exibição e, principalmente, ganhar", diz Conceição.

Em quatro jogos do Porto contra o Milan no Dragão, os portistas nunca venceram, contudo, com Sérgio Conceição no banco, as equipas italianas saíram derrotadas na Invicta.

A fórmula para vencer já está na mente da equipa.

"Olhar para aquilo que são os pontos fortes do Milan, alguma das fragilidades que também possa ter, uma ou outra ausência que possa mudar a sua dinâmica de jogo e que têm. Olhar para o que o Milan pode fazer, olhar para as individualidades, que são muitas, e com muita qualidade", continua o técnico.

Uma delas é Ibrahimović, que não vai ser titular, mas pode ir a jogo.

"Sabemos, quando o Zlatan [Ibrahimović] joga, onde é que ele gosta de jogar, o que nós temos de fazer para que ele não se sinta confortável no jogo", termina o treinador dos dragões.

"Sabemos quais são as características do Zlatan, é um grande profissional, é um grande jogador, é a referência que é para o futebol, mas uma equipa não se faz só com um jogador", acrescenta Uribe.

Mbemba já treinou e pode ser opção no setor da defesa.

Já Pepe pode tornar-se no segundo internacional português com mais jogos na Liga dos Campeões, apenas superado por Cristiano Ronaldo.

O jogo está marcado para as 20:00 de amanhã.