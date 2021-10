Lucas Hernández tem dez dias para se apresentar numa prisão espanhola

A dois dias de defrontar o Benfica na Liga dos Campeões, Lucas Hernández apresentou-se, voluntariamente, no Tribunal de Madrid para tentar reverter a condenação de prisão que lhe foi aplicada.

O tribunal não aceitou, mas os advogados do jogador já recorreram da decisão. Caso o recurso não seja aceite em tempo útil, o defesa central do Bayern Munique tem 10 dias para se apresentar em Espanha e cumprir a pena de 6 meses.

O caso remonta a 2017. Lucas Hernández e a mulher Amelie Lorente envolveram-se numa cena de violência mútua na rua. Foram os dois condenados a 31 dias de trabalho comunitário e ficaram impedidos de se contactarem durante seis meses.

Quatro meses depois, viajaram para os Estados Unidos, onde casaram e estiveram de Lua de Mel, quebrando assim as medidas restritivas.

As consequências chegaram depois, no regresso a Espanha. O jogador, na altura do Atlético de Madrid, foi detido por algumas horas e, em 2019, foi condenado a pena de prisão. No Bayern Munique acreditam que a situação vai ser resolvida e que o central até vai a jogo no Estádio da Luz.