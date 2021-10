O Belenenses SAD quer Filipe Cândido para suceder a Petit no comando técnico da equipa. Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, está em negociações com o União de Leiria, atual clube de Filipe Cândido, para chegar a um acordo para a contratação do técnico de 42 anos.

Petit vai abandonar o comando técnico do Belenenses SAD. Ao que o “Mercado Aberto” conseguiu apurar, o técnico falou com os jogador no final do encontro com o Berço para a Taça de Portugal, dizendo que sentia que a mensagem já não passava para o grupo de trabalho e que iria reunir com o presidente da SAD, Rui Pedro Soares. A rescisão do contrato foi assinada esta manhã.

Veja também: