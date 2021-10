Inspeção-Geral da Administração Interna vai investigar atuação da PSP em jogo no Montijo

A Inspeção-Geral da Administração Interna vai investigar a atuação da PSP no final de um jogo de futebol no Montijo, no domingo, perante um cenário de pancadaria em que três agentes fizeram disparos para o ar.

Os disparos foram captados pelos adeptos que assistiam ao jogo entre o Olímpico do Montijo e a equipa B do Vitória de Setúbal, e terá sido a forma de os agentes da polícia colocarem fim aos desacatos entre jogadores e equipa técnica.

Logo do domingo, a PSP garantiu a abertura de um inquérito disciplinar para averiguar se o recurso a arma de fogo cumpriu com a legislação e regulamentação interna aplicáveis.

A investigação, no entanto, será levada a cabo pela Inspeção-Geral da Administração Interna, e o Ministério da Administração Interna explica que a IGAI pode avocar processos.

De acordo com o diretor desportivo do Olímpico do Montijo, no relvado estavam apenas jogadores e equipas técnicas. No clube, estão previstas reuniões para possíveis de medidas disciplinares.

Veja também: