Sorteio define embates dos 16 avos de final da Taça de Portugal

Os 32 apurados para a quarta eliminatória da 82.ª edição da Taça de Portugal de futebol vão hoje conhecer os adversários nos 16 avos de final, no sorteio marcado para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já sem condicionantes, os 15 emblemas da I Liga, entre os quais o detentor do troféu Sporting de Braga e os grandes Benfica, FC Porto e Sporting, entram no sorteio para a próxima ronda da prova. Boavista, Marítimo e Arouca foram os primodivisionários eliminados na estreia na competição.

Rio Ave e Varzim, que eliminaram Boavista e Marítimo, respetivamente, integram o contingente de 10 emblemas da II Liga, num sorteio que conta ainda com três representantes da Liga 3 (Alverca, Torreense e Caldas) e quatro do Campeonato de Portugal, casos de Paredes, Serpa, Olhanense e Leça, que derrubou o Arouca.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal está prevista para o fim de semana de 20 e 21 de novembro, após a pausa das competições nacionais para os jogos de seleções e o encerramento da fase de qualificação europeia para o Mundial 2022.

