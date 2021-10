Treinador do Bayern está "bem" e orgulhoso do trabalho frente ao Benfica

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, afirmou esta quinta-feira que se sente "bem, dadas as circunstâncias", depois de um teste positivo à covid-19, elogiando o trabalho de "jogadores e equipa técnica" no jogo com o Benfica.

"Obrigado a todos pelos votos de melhoras, estou bem, dadas as circunstâncias. Estou muito orgulhoso da equipa e de todo o meu 'staff' técnico", referiu o treinador germânico, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Julian Nagelsmann salientou que todos efetuaram um "excelente trabalho" e que o representaram "da melhor maneira possível".

O técnico adversário dos 'encarnados', de 34 anos, não se deslocou na noite de quarta-feira ao Estádio da Luz para a partida da terceira ronda do Grupo E da 'Champions', que os alemães venceram por 4-0, e foi confirmado que tinha testado positivo ao novo coronavírus.

"Julian Nagelsmann testou positivo para o coronavírus, apesar da proteção da vacinação completa. Vai regressar a Munique separadamente da equipa, num voo-ambulância, e vai ficar em isolamento doméstico", anunciou a equipa alemã em comunicado.

Segundo o Ministério da Saúde germânico, todas as pessoas com testes positivos são obrigadas a 14 dias de quarentena, o que leva o treinador a falhar os próximos jogos da equipa bávara, entre eles a receção ao Benfica (2 de novembro), na quarta jornada da Liga dos Campeões.

Veja também: