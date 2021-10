Eleições no Marítimo com grande afluência dos sócios às urnas

Está a ser muita a afluência dos sócios do Marítimo às urnas nas eleições que decorrem esta sexta-feira. Desde as 09:00, hora em que as urnas abriram na tribuna presidencial do estádio dos Barreiros, que se formam longas filas.

Até às 16:00 já tinham votado mais de mil sócios, num universo de cerca de 2.600. Alberto João Jardim, ex-Presidente do Governo Regional, foi um dos sócios votantes.

O atual presidente, Carlos Pereira, recandidata-se a novo mandato e concorre com Rui Fontes, antigo presidente do clube madeirense.