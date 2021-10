O FC Porto joga este sábado com o Tondela. Sérgio Conceição exige aos jogadores o mesmo empenho do jogo com o Milan, para a Champions.

De regresso ao campeonato, o treinador sabe que o foco dos jogadores é diferente, mas quer a mesma dedicação.

Em Tondela, a equipa de Pako Ayestarán somou a terceira vitória consecutiva na Taça de Portugal.

Fábio Veríssimo apita na visita do FC Porto a Tondela. O jogo está marcado para as 18:00.

