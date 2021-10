Verstappen vence GP das Américas e aumenta liderança no Mundial de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio das Américas de Fórmula 1 e aumentou a vantagem na liderança do Campeonato do Mundo.

O piloto holandês bateu o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) por 1,333 segundos, com o mexicano Sérgio Perez (Red Bull) em terceiro, a 42,223 segundos.

Com estes resultados, Verstappen aumentou a vantagem no campeonato de seis para 12 pontos sobre Hamilton, que somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida, quando faltam ainda cinco provas para o final do campeonato.

