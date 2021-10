O jogador Borja Garcés da equipa de futebol, CD Leganés, ausentou-se do jogo para ir ao casamento do irmão, em Melilla. A equipa espanhola teve um jogo decisivo, da II Liga espanhola frente ao Tenerife. Os madrilenos precisavam de toda a ajuda para derrotar a equipa do Tenerife, que se encontra bem colocada na tabela.

O avançado de 22 anos decidiu rumar a Melilla sem autorização do clube para assistir ao casmento do irmão.

Garcés informou o clube que teria um casamento, ao qual não teve autorização. O avançado ignorou as ordens, faltou ao jogo e o técnico Asier Garitano sentenciou-lhe o destino no clube.

"Era um jogador de quem gostava, mas não aceito estas situações de absolutamente ninguém, seja em que situação for. Este rapaz, enquanto estiver aqui, não voltará a vestir a camisola do Leganés", afirmou o treinador.

A equipa madrilena acabou por perder contra o Tenerife por 2-1.

Fontes próximas do jogador de 22 anos, citada por Carrusel Desportivo, afirmam que Garcés pediu autorização para comparecer na cerimónia religiosa, no casamento do irmão, com a promessa de retornar a Madrid às 16:00, a tempo de disputar o jogo.

Quando já estava no aeroporto foi informado de que não tinha sido convocado.

O jogador de 22 anos está no Leganés, 20.º classificado da II Liga espanhola, cedido pelo Atlético de Madrid.