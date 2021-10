Ginasta Filipa Martins considera que 2021 está a ser o melhor ano da sua carreira

A portuguesa Filipa Martins considerou esta segunda-feira que este foi o melhor ano da sua carreira, culminado com um histórico sétimo lugar no concurso completo dos Mundiais de ginástica artística e um oitavo nas paralelas assimétricas.

A ginasta conseguiu a melhor classificação de sempre da ginástica artística lusa, na prova disputada em Kitakyushu, no Japão, conquistando 52.199 pontos na combinação de saltos, trave, solo e paralelas assimétricas, esta última em que também foi a primeira portuguesa que participou numa final por aparelhos, tendo somado 14.066 pontos.

"Estou muito contente. Consegui a minha primeira final de paralelas também no Europeu, pus um elemento com o meu nome, depois os Jogos Olímpicos, que é o auge de qualquer carreira e, agora, conseguir estes resultados no Campeonato do Mundo... Foi o meu melhor ano da carreira", sublinhou aos jornalistas, no aeroporto de Lisboa.