Ginasta Filipa Martins recebida por amigos e família à chegada a Portugal

A ginasta Filipa Martins chegou na segunda-feira do campeonato do mundo no Japão, onde fez história para a Ginástica Artística portuguesa. À chegada foi recebida pela família e pelos amigos.

Filipa Martins regressa do campeonato do mundo no Japão com a certeza que foi um dos melhores anos na carreira de ginasta.

A atleta vai agora dedicar-se à faculdade. Até as próximas competições em 2022.

A portuguesa Filipa Martins foi oitava classificada no concurso de paralelas assimétricas dos Mundiais de ginástica artística de 2021, que decorrem em Kitakyushu, no Japão, após ter feito história, ao terminar em sétimo lugar no concurso completo.

Filipa Martins, de 25 anos, somou 14.066 pontos, numa competição em que a chinesa Wei Xiaoyuan conquistou a medalha de ouro, ao totalizar 14.733 pontos, impondo-se à brasileira Rebeca Andrade e à compatriota Luo Rui, ambas com 14.633, segunda e terceiras classificadas, respetivamente.

"Foi o meu melhor ano da carreira"

A portuguesa Filipa Martins considerou que foi o melhor ano da sua carreira, culminado com um histórico sétimo lugar no concurso completo dos Mundiais de ginástica artística e um oitavo nas paralelas assimétricas.

A ginasta conseguiu a melhor classificação de sempre da ginástica artística lusa, na prova disputada em Kitakyushu, no Japão, conquistando 52.199 pontos na combinação de saltos, trave, solo e paralelas assimétricas, esta última em que também foi a primeira portuguesa que participou numa final por aparelhos, tendo somado 14.066 pontos.