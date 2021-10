Taça da Liga: Benfica estreia-se frente a Vitória em busca de apuramento

O Benfica, recordista de conquistas da competição, estreia-se esta quarta-feira na edição 2021/22 da Taça da Liga de futebol com uma deslocação ao campo do Vitória de Guimarães, que pode garantir a apuramento no grupo A.

No Minho, os 'encarnados', que já levantaram por sete vezes o troféu, a última em 2015/16, vão fazer o primeiro encontro na prova, enquanto a equipa de Pepa venceu na primeira jornada no terreno do Sporting da Covilhã, da II Liga, por 2-0.

Novo triunfo garante ao Vitória de Guimarães, que nunca chegou à final, o acesso à 'final four' e elimina automaticamente a formação de Jorge Jesus, técnico também recordista da prova, com seis conquistas.

Um empate deixa tudo em aberto para o terceiro jogo do grupo, embora elimine o Sporting da Covilhã, que vai visitar o Estádio da Luz na terceira jornada.

Esta temporada, Benfica e Vitória de Guimarães já se defrontaram, precisamente no Minho, para a I Liga, com a formação lisboeta a vencer por 3-1.

As águias vão ao estádio de Dom Afonso Henriques. O encontro está agendado para as 19:30.

Taça da Liga

Na terça-feira, o Sporting, detentor do troféu, recebeu e venceu o Famalicão por 2-1, ficando mais próxmo de seguir em frente, enquanto a surpresa aconteceu nos Açores, com o Santa Clara a vencer na receção ao FC Porto 3-1, eliminando os 'dragões' da prova.