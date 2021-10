Tribunal espanhol suspende execução de pena de prisão do jogador Lucas Hernández

O Tribunal Provincial de Madrid suspendeu a execução da pena de seis meses de prisão imposta ao jogador francês Lucas Hernández, que joga no Bayern de Munique, por violação de uma medida restritiva por violência doméstica.

"Consideramos que o recurso deve ser julgado procedente e que a execução da pena privativa de liberdade imposta a Lucas François Bernard Hernandez deve ser suspensa", indicou na sua decisão o tribunal superior de justiça de Madrid.

No despacho, o tribunal referiu que acolheu o recurso apresentado por Lucas Hernández e que a suspensão da execução da pena se mantém se o jogador não cometer novo crime num período de quatro anos e pagar uma multa de 96.000 euros.

O tribunal alertou que caso o futebolista não cumpra estes deveres pode ser obrigado a cumprir a pena de prisão imposta.

Na sua resolução, os magistrados justificam a apreciação do recurso do jogador de futebol "na sua situação familiar e social e os efeitos que se podem esperar da suspensão da execução e do cumprimento das medidas que lhe foram impostas".

Acrescentam que, "após apurado o seu registo criminal, embora haja condenação pelo crime de lesão corporal em 2018, refere-se a factos de 2015 e desde a prática do crime de infração de 13 de junho de 2017, não há registo de a prática de qualquer novo ato criminoso, que possa ser avaliada para considerar que atualmente não é necessário esperar a execução da pena para evitar a prática do crime".

Além disso, o tribunal considerou que "não se pode ignorar que a pessoa que não poderia ser contactada [a sua companheira] consentiu com tal abordagem".

O ex-jogador do Atlético de Madrid compareceu dia 18 no tribunal criminal de número 32 de Madrid, que lhe deu um prazo de dez dias para dar entrada na prisão, mas o jogador aguardava a decisão sobre o recurso.

Lucas Hernández, de 25 anos, foi condenado a seis meses de prisão, por infringir a ordem judicial que o obrigava a estar afastado da sua mulher, devido a violência doméstica, num caso que remonta a 2017 e numa decisão que era extensível a ambos.

Depois disso o jogador, que então atuava ao serviço do Atlético de Madrid, e a mulher foram de lua de mel, apesar das medidas restritivas existentes para ambos.

VEJA TAMBÉM: