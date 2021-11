Sporting de Braga bate Portimonense e sobe a quarto

O Sporting de Braga juntou-se esta segunda-feira ao Estoril Praia no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-0 na receção ao Portimonense, em encontro da 10.ª jornada da prova.

Um bis do brasileiro Wanderson Galeno, aos cinco e 53 minutos, e um tento do espanhol Mario González, aos 90+1, selaram o triunfo dos arsenalistas, que somaram o oitavo jogo consecutivo a pontuar e só contam uma derrota.

O onze de Carlos Carvalhal passou a somar os mesmos 19 pontos do Estoril Praia, enquanto o Portimonense manteve-se com 14, no sexto lugar.



► Veja mais: