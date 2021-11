George Coetzee defende título perante cinco antigos campeões no Portugal Masters

O golfista sul-africano George Coetzee vai defender o título do Portugal Masters, em Vilamoura, entre quinta-feira e domingo, frente a outros cinco antigos campeões, entre os quais o irlandês Padraig Harrington.

Coetzee, vencedor do único torneio português do European Tour em 2020, de 35 anos, vai contar com a concorrência de Harrington, capitão da Ryder Cup e vencedor do torneio, em 2016, na 15.ª edição do torneio algarvio, após ter conquistado o quarto lugar no segundo 'Major' da temporada, o US PGA Championship, e a sexta posição no Dubai Desert Classic.

"Gostei sempre de jogar o Portugal Masters. É um torneio fantástico, onde normalmente faz bom tempo e tem muito bom ambiente", afirmou o irlandês, detentor de três títulos do Grand Slam, o The Open, em 2007 e 2008, e o US PGA Championship, em 2008.

Além de Coetzee e Harrington, de 50 anos, vão disputar a prova portuguesa do European Tour, última pontuável para o DP World Tour Championship, os ingleses Andy Sullivan, vencedor no Dom Pedro Victoria Golf Course em 2015, e Steve Brown, campeão em 2019, o francês Alex Levy e o dinamarquês Lucas Bjerregaard, que venceram em 2014 e 2017, respetivamente.

Tal como os antigos campeões, o inglês Matt Wallace, de 31 anos, vai voltar ao Algarve, onde conquistou o primeiro dos seus quatro troféus do Circuito Europeu, em 2017, ao ganhar o Open de Portugal no Morgado Golf Resort, em Portimão.

"Ganhei o meu primeiro título do European Tour no Morgado, não muito longe de Vilamoura, e tenho sempre boas sensações quando retorno ao Algarve. É um local excelente para se jogar golfe, nesta altura do ano, e o Portugal Masters é um torneio que apreciei sempre", avançou Matt Wallace, que este ano fez dois 'top-10' no Circuito Europeu e mais três 'top-10' no PGA Tour.

No "field' da 15.ª edição do Portugal Masters constam ainda os escoceses Grant Forrest e Calum Hill e os irmãos dinamarqueses Nicolai e Rasmus Hojgaard, todos vencedores, esta época, no European Tour.

No Dom Pedro Victoria Golf Course, entre quinta-feira e domingo, vão também estar em competição seis portugueses, com destaque para o algarvio Ricardo Santos, único com acesso direto ao torneio, numa 'armada' que conta ainda com os profissionais Pedro Figueiredo, Vítor Lopes, Filipe Lima e Tomás Gouveia e o amador Pedro Clare Neves, todos agraciados com um 'wild card'.