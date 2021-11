Messi quer regressar ao Barcelona como diretor desportivo

Lionel Messi quer voltar ao Barcelona como diretor desportivo. As declarações foram feitas em entrevista ao jornal Sport, onde o jogador criticou ainda o presidente do clube espanhol.

O jogador do Paris Saint-Germain diz que Joan Laporta nunca lhe pediu que jogasse sem receber e que as palavras do presidente quando deixou o Barcelona foram "inapropriadas".

"Como expliquei aquando da minha saída, fiz o possível para ficar, nunca ninguém me pediu para jogar de borla. Pediram-me para baixar o meu salário em 50 por cento e aceitei, sem nenhum problema. Estávamos na disposição de ajudar o clube. A vontade e o desejo que eu e a minha família tínhamos era de ficar em Barcelona.

Ninguém me pediu para jogar à borla e ao mesmo tempo parece-me que essas palavras do presidente não são adequadas. Doeu-me porque penso que não tinha necessidade de o dizer. Isto gera uma série de dúvidas na cabeça das pessoas e eu penso que não o mereço", disse Messi.

"Para viver em definitivo só queremos Barcelona"

“Barcelona? É o que quer a minha mulher e é o que eu quero. Não sei quando acabará o meu contrato com o PSG mas para viver em definitivo só queremos Barcelona”.