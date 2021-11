Liga dos Campeões: três adeptos do Besiktas assistidos no Hospital de Santa Maria após confrontos

Três adeptos do Besiktas receberam tratamento no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após confrontos com apoiantes do Sporting, na véspera do jogo entre as duas equipas, relativo à Liga dos Campeões de futebol, anunciou esta quarta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa refere que foram identificados 10 adeptos do Sporting e 16 da equipa turca, na sequência de confrontos e distúrbios na via pública ocorridos na terça-feira, junto ao estádio José Alvalade.

O Sporting recebe esta quarta-feira o Besiktas, em jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, equipa que venceu na Turquia, por 4-1, na ronda anterior.

