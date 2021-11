O marinheiro sem comandante  

É uma das comparações mais felizes de Ole Gunnar Solskjaer desde que assumiu o cargo de treinador do Manchester United: “Ronaldo é um líder e o seu papel é marcar. Para nós, ele é como Michael Jordan era para os Chicago Bulls. São os campeões que formam grandes equipas.”

As palavras do norueguês foram proferidas após o jogo com a Atalanta que terminou com Ronaldo a garantir o empate nos últimos minutos e já depois de ter feito o mesmo aos italianos, duas semanas antes, com o golo da vitória. Esses tiros certeiros nos instantes finais, transformaram um ponto em quatro e o terceiro lugar numa segunda posição que deixa o United em vantagem para continuar na Champions. Da mesma forma que Jordan dava vitórias aos Bulls com cestos magistrais em cima da buzina.

Sim, Solskjaer tem razão. Existem algumas semelhanças entre os dois. Seja na capacidade concretizadora, na sede de quererem sempre mais ou na longevidade de carreiras recheadas de êxitos. Mas este United está longe de se assemelhar à máquina trituradora dos Bulls que conquistou seis campeonatos da NBA.

Não será por falta de opções no plantel ou por reduzido investimento. Só na era de Solskjaer, desde 2019/2020, já foram disponibilizados mais de 320M€ para contratações e sem qualquer título na montra. Harry Maguire (87M€), Jadon Sancho (85M€) e Bruno Fernandes (55M€) estão entre os mais caros. Maguire à parte (um dos maiores exageros da história do futebol), sobra qualidade no atual elenco do clube inglês. Na maior parte dos jogos, porém, o United mais não é do que um barco à deriva onde os golos de Ronaldo servem, em simultâneo, de farol para os companheiros e de bote salva-vidas para Solskjaer manter o emprego.

E é aqui que voltamos aos Bulls. Além de Jordan, e de outros grandes jogadores, a formação de Chicago foi treinada por Phill Jackson. O maior vencedor da NBA. O homem que, entre a formação de Chicago e os Lakers, conquistou 11 campeonatos. Em equipas recheadas de craques, soube ser um treinador à altura. Um líder com capacidade de criar outros líderes dentro do campo. Um ganhador insaciável.



Durante quase três décadas, Alex Ferguson desempenhou esse papel no United e ergueu 37 títulos. Antes de Ronaldo, com Ronaldo e depois de Ronaldo. Com muitas figuras criadas, alimentadas e geridas por ele. Saiu do cargo no final da temporada 2012/13, após vencer a sua 13.ª Premier League, para se tornar dirigente.

Hoje, em cada jogo, o escocês senta-se lá no alto de Old Trafford como um fantasma de carne e osso que paira sobre os seus sucessores. Não precisa de dizer ou fazer seja o que for. Basta-lhe estar presente. Ele e todo o seu historial e palmarés. Nem mesmo Mourinho ou Van Gaal conseguiram resistir-lhe e esses ainda contribuíram com taças para o museu. A paciência que não houve para eles, tem sido excessiva em relação a Solskjaer. É uma figura querida do clube pelo seu passado enquanto jogador. Autor do golo ao último minuto mais importante da história dos reds, na dramática reviravolta da final da Champions, em 1999, frente ao Bayern. Nesse dia foi Jordan. Mas não é, nem nunca será, Phill Jackson.