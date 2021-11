Francisco Lufinha, recordista mundial de kitesurf, partiu esta quarta-feira para uma nova aventura até às Caraíbas.

Cascais foi o ponto de partida para uma travessia de quase sete mil quilómetros, que deverá demorar entre três e seis semanas.

Desta vez, o navegador trocou a prancha por um barco reaproveitado puxado pela força do vento, do sol e da água. Franscisco Lufinha parte para este desafio com objetivos bem definidos.