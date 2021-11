O Sporting goleou esta quarta-feira os turcos do Besiktas por 4-0, em jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, e continua na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Após o jogo, Paulinho confessou que o apoio dos adeptos do Sporting foi importante para conseguir chegar ao golo. Rúben Amorim colocou travão à euforia e alertou para as difculdades que o Sporting vai encontrar nos últimos dois jogos do grupo, frente ao Dortmund e ao Ajax.