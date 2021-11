Líder Chelsea empata e permite aproximação de Manchester City e Liverpool

O líder Chelsea empatou este sábado 1-1 com o Burnley, em jogo da 11.ª jornada da liga inglesa de futebol, e pode ver reduzida para dois pontos a vantagem sobre o Liverpool, que no domingo joga com o West Ham.

Em Londres, Havertz colocou a equipa da casa em vantagem, aos 33 minutos, mas Vydra empatou o jogo, aos 79’, garantindo o empate, que deixa o Burnley na 18.ª e antepenúltima posição da tabela.

O Chelsea lidera a prova, com 26 pontos, mais três do que o Manchester City, que se impôs ao vizinho United por 2-0, e é segundo classificado, e mais quatro do que o Liverpool, atual terceiro, que só joga no domingo.

Com cinco portugueses no onze inicial - José Sá, João Moutinho, Rúben Neves, Nelson Semedo e Trincão -, o Wolverhampton perdeu por 2-0 no terreno do Crystal Palace.

O costa-marfinense Zaha inaugurou o marcador, aos 61 minutos, e Gallagher estabeleceu o resultado final, aos 78, numa altura em que Trincão já tinha saído para dar lugar a Podence. Aos 90 minutos, ainda entrou em jogo o avançado português Fábio Silva.

O Norwich, penúltimo classificado, conseguiu a primeira vitória na liga, ao vencer por 2-1 na visita ao Brentford, que segue na 14.ª posição e somou a quarta derrota consecutiva.

