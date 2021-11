Xavi Hernández apresentado como novo treinador do Barcelona

Xavi Hernández foi apresentado, esta segunda-feira, como treinador do Barcelona. Dez mil pessoas estiveram em Camp Nou para assistir ao momento.

Em conferência de imprensa, o técnico disse que não é preciso ser duro para colocar o Barcelona em ordem e que tudo se resume a impôr regras.

A possibilidade de ver Messi regressar ao Barcelona continua a ser tema. O novo treinador não esconde a admiração pelo argentino, mas prefere contar com os que estão no clube.

Xavi assinou um contrato válido até 2024 com os catalães em pleno relvado com o Presidente Joan Laporta e pagou metade da cláusula de rescisão que tinha no Al Sadd para poder trocar de clube.

O treinador de 41 anos terminou a carreira de jogador e começou a de técnico no Qatar. Agora regressa a Barcelona com a equipa no nono lugar e sem ganhar para o campeonato desde o dia 17 de outubro.